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Almanya'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Srebrenitsa Soykırımı'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa içindeki vahşet ve boyutu göstermesi açısından "tek" olduğunu bildirdi.

Almanya'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter SteinmeierSrebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı görüntülü mesajda, katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hala dehşetinin dinmediğini belirtti.

Srebrenitsa'da binlerce Müslüman erkek ve çocuğun katledildiğini vurgulayan Steinmeier, "Srebrenitsa bölgedeki savaşın en karanlık bölümü olarak belleğimizde yer aldı. Srebrenitsa'da binlerce Müslüman erkek ve çocuğa işlenen katliam İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa içindeki vahşet ve boyutu göstermesi açısından tektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi orada yaşananları açık bir şekilde soykırım olarak tescillemiştir." ifadelerini kullandı.

Halihazırda acı çeken insanlara güç ve kuvvet dileyen Steinmeier, aradan geçen 25 yıla rağmen toplumdaki yaraların hala iyileşmediğini vurguladı.

Steinmeier mesajını, "Nefret ve şiddet olmadan, birlikte bir geleceği yaratmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, Srebrenitsa'da yaşananların bir daha asla tekrar etmemesi gerektiğini belirtti.

Maas, kalplerinin ve hislerinin Srebrenitsa Soykırımı kurbanları ve onların yakınlarıyla beraber olduğunu kaydetti.

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