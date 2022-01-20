Almanya'dan Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı

Bakan Baerbock, Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Baerbock, "Rusya'yı gerilimi azaltmak için adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD'li mevkidaşıyla siyasi diyaloğun krizden çıkmanın tek yolu olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirten Baerbock, "Bunu yapma isteği son birkaç haftada çok net şekilde ortaya çıktı. Ne yazık ki Rusya farklı bir dil konuşuyor." dedi.

Baerbock, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlik yığmasına ve Belarus'taki askeri manevralarına ilişkin, "Rusya saldırgan bir tutum takınması durumunda bunun sonuçları olacaktır. Asıl konu Avrupa'daki barış düzeninin korumasıdır. Bu yüzden onu koruyucu kalkanla korumaktan başka seçenek yok. Tedbirler Almanya ve ABD için ekonomik sonuçlar anlamına gelse bile. Her bir adım buna değer." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliği ve Rusya'ya yaptırımlar konusunda da hemfikir olduklarına işaret eden Baerbock, "Bu yaptırımların gerçekten etkili olması da gerekir. En etkili yaptırım ile gerilimin azaltılması gerekiyor." diye konuştu.

Alman Bakan ayrıca gerilimin daha fazla artması durumunda enerji dahil olmak üzere her türlü yaptırım şeklinin masada olacağını anımsattı.

NATO ile Rusya arasında 2 yıldır görüşmelerin olmadığına değinen Baerbock, şimdi tekrar diyalog ve görüşmelerin olmasının iyi bir adım olduğunu kaydetti.

Baerbock, Ukrayna konusunda Normandiya formatının önemine dikkati çekerek, "Fransa ve ben şahsen bu formatın yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Fransız mevkidaşımla Ukrayna'ya beraber ziyaret gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Baerbock, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin de "İran maalesef nükleer tırmanış sarmalını müzakerelere paralel olarak döndürmeye devam ettiği için zaman azalıyor." dedi.

İran, nükleer silahları olmayan bir ülke için eşi görülmemiş şekilde yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine ulaştığına dikkati çeken Baerbock "Bunun için makul bir açıklama yok ve İran da buna makul bir açıklama getirmiyor. Hedef hala nükleer anlaşmaya varmak ve uranyum zenginleştirmesini durdurmak. " ifadesini kullandı.