Almanya'da polis şiddetine maruz kalan Hamawi ailesi: Korku içindeyiz
Almanya'da iki polis memuru tarafından ırkçılığa ve şiddete maruz kalan Suriyeli A. Hamawi, hala korku içinde olduklarını söyledi.
DÜNYA 17.09.2022, 18:22
Sol Parti Berlin milletvekili Ferat Koçak ile basın toplantısı düzenleyen Hamawi ailesi yaşadıkları şiddeti anlattı.
Polisin şiddet uygulayarak ters kelepçe taktığı A. Hamawi yaşadıkları olayın hafızasından çıkmadığını belirterek, "Hala şok ve korku içerisindeyiz. Yaşadığımız şiddetten ve maruz kaldığımız ırkçılıktan sonra hala uyku sorunu yaşıyoruz. Çocuklarımız kapı zili çaldığında tedirgin oluyorlar." dedi.
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