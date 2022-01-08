Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Galatasaray sezonun ikinci yarısına Giresunspor yenilgisiyle başladı
Galatasaray sezonun ikinci yarısına Giresunspor...
Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik gerekli makro ihtiyati tedbirler alınacak
Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik gerekli...
EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
EYP'nin patlaması sonucu 3 asker...
Türkiye'de 66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 66 bin 237 kişinin...

Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı

Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistlerinin protesto amacıyla tarihi Köln Katedrali'ndeki bir ayini basması sonucu çıkan arbedede iki kişi yaralandı.

Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı

Köln polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak akşamı pankart ve hoparlörlerle kiliseyi basan kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik grubun dışarı çıkarılmasına çalışılırken ayine katılan iki İsviçre vatandaşının hafif yaralandığı belirtildi.

Yaralıların sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Yardımcı piskoposun yönettiği ayin esnasında meydana gelen olayda önce protestoculara "dışarı çıkın" çağrısı yapıldı, göstericilerin bu çağrıya uymamaları üzerine polisten yardım istendi.

Twitter'da yaptığı açıklamada eylemi üstlenen "Yok Olma İsyanı" isimli grup, dünyayı sömüren insanların gezegeni kullanılamaz hale getirdiğini, fosil yakıt çıkarmak için köyleri yok ettiğini savunarak, insanların ve kilise toplumunun bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.

Polisin katedrale izinsiz girişleri araştırdığı ve eyleme katılan 12 kişi hakkında işlem başlattığı kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.