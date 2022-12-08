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Almanya'da afet uyarısı denemesi çerçevesinde telefonlarda siren çaldı
Almanya’da olası afet olaylarında vatandaşları sorunsuz bir şekilde uyarmak amacıyla ülke genelinde “ulusal uyarı sistemleri” ikinci kez test edildi.
DÜNYA 08.12.2022, 15:40
Test sırasında bir dakika boyunca telefonlarda siren sesleri duyuldu.
Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi, yerel saatle 11.00'de Almanya'daki cep telefonlarına test amaçlı olarak siren sesi yolladı.
Ülke çapında çok sayıda cep telefonu test alarmı verirken, bazı kullanıcıların telefonlarında ise siren çalmadı.
Yetkililer, testin amacının acil bir durumda kaç kişinin tehlike uyarısı alacağını öğrenmek olduğunu ifade etti.
Ülke çapında 10 Eylül 2020'de yapılan ilk uyarı testinde sorun yaşanmış ve deneme başarısız olmuştu.
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