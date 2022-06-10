Almanya'da 7,5 yılda 768 cami saldırısı gerçekleşti

Almanya'da Ocak 2014-Haziran 2021'de 768 cami saldırısının kayıt altına alındığı bildirildi.

DÜNYA 10.06.2022, 21:08
Almanya'da 7,5 yılda 768 cami saldırısı gerçekleşti

Ayrımcılıkla Mücadele Derneği (FAIR) bünyesindeki Brandeilig inisiyatifi tarafından "2018 Yılındaki Cami Saldırılarının Arka Planı" ismiyle yayımlanan raporda, Almanya'nın siyasi parti arenasında sağ popülist kanadın güç kazandığı belirtildi.Parlamento dışı aşırı sağcı ve İslam karşıtı grupların endişeye yol açtığı aktarılan raporda, "Ocak 2014-Haziran 2021'da Almanya'da 768 cami saldırısı kaydedildi. Bununla birlikte, bildirilmeyen vaka sayısı çok daha fazla." ifadesi kullanıldı.

Camilere yönelik saldırıların sayısının artması ve sürmesine rağmen bu durumun kamuoyunun ilgisini yeterince çekmediğine işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Camilere yapılan saldırılar sadece toplumsal hayatı değil, anayasayla garanti altına alınan inanç özgürlüğünü de tehdit etmektedir. Bu saldırılar, bu ülkenin vatandaşlarının toplum olarak barış içinde bir arada yaşamasını tehlikeye atmayı amaçlamaktadır. Cami saldırılarının yanı sıra başörtülü Müslümanlara veya görünüşü itibarıyla Müslüman olduğu anlaşılan kişilere yönelik saldırılar hakkında çok az haber yapılması, kamuoyunda da ilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Ülke çapındaki ilk raporlama inisiyatifi olarak, toplumun tamamını bu konulara duyarlı hale getirmeyi ve cami saldırılarına ilişkin bilgi boşluklarını doldurmayı amaçlamaktayız."

2018'de 120 cami saldırısının kayda geçirildiği belirtilen raporda, genel olarak bakıldığında cami saldırılarının aydınlatılma oranın oldukça düşük olduğu, 120 saldırıdan sadece 9 vakada şüphelilerin tespit edilebildiği aktarıldı.

Raporda, 2018'deki saldırıların çoğunun Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde gerçekleştiği, saldırıya uğrayan camilerin ise genellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı olduğu ifade edildi.

Saldırıların hedefi olan camilerin yöneticileriyle yapılan ankete de yer verilen raporda, 68 cami yöneticisinin yüzde 48'inin "Camimiz daha önce de saldırıya uğradı ancak polise bildirmedik." yanıtını verdiği belirtildi.

Raporda, 2018'deki saldırılarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Suçun türü incelendiğinde, saldırıların 56'sında Vandalizm söz konusu. Cami inşasına karşı gösterilerde dile getirilen İslam karşıtı ifadeler de dahil olmak üzere 21 vaka, halkı kışkırtma olarak kaydedildi. Kundaklama saldırıları sonucu 9 cami ağır hasar görmüş, 7 vakada dini gruplar hakarete ve tehdide maruz kalmıştı. Ayrıca camilerin cephelerine gamalı haç gibi anayasaya aykırı semboller çizilmişti."

Saldırıların yaklaşık yarısının aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği bildirilen raporda, terör örgütü PKK ve yan örgütlerinin de saldırıların çoğunda aktif rol oynadığı kaydedildi.

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