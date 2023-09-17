Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bürokratik İşlemlerin Hızlanması İçin Çağrı Yaptı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde bürokratik işlemlerin uzun sürdüğünden yakınarak, bu süreçleri hızlandırmak istediklerini açıkladı. Scholz, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, Alman ekonomisini "tüm fırtınalara hazırlıklı bir yelkenli" olarak nitelendirdi.

Zayıf Büyüme ve Yüksek Enflasyon Sorunları

Başbakan, Alman ekonomisinin zayıf bir büyüme dönemi geçirdiğini ve bunun çeşitli sebepleri olduğunu ifade etti. Bu sebepler arasında; Çin başta olmak üzere ihracat pazarlarının zayıflaması, enerji fiyatlarının artması ve Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar yer alıyor.

Enerji Fiyatları ve Çözüm Önerileri

Enerji fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu vurgulayan Scholz, rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaşması için hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Scholz, "Almanya'da pek çok şey çok uzun sürüyor. Planlama süreçleri ve onaylar uzun yıllar alırsa, büyümenin bir bedeli olur," dedi.

Nitelikli Göç Yasası

Yurt dışından nitelikli iş gücü gelmesinin önemini vurgulayan Başbakan, bu konuda Nitelikli Göç Yasası'nı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bürokrasiye Genel Eleştiri

Alman Başbakan, Almanya'daki uzun süren bürokratik işlemlerin kendisini rahatsız ettiğini ve bu durumu değiştirmek istediğini açıkladı. "Yeni bir metro hattının inşasını planlamak için on yıldan fazla zaman harcamaktan yoruldum," diyen Scholz, enerji dönüşümü, sağlık sistemi ve ilaç endüstrisinin de benzer şekilde etkilendiğini belirtti.

Geleceğe Dair Taahhütler

Röportajında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya mali, insani ve silah konusunda destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Başbakan Scholz'un bu açıklamaları, Almanya'nın bürokratik süreçlerini hızlandırmak için ne tür adımlar atacağı konusunda merak uyandırdı.