Afrika’da 11 bin 302 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Afrika kıtasında son 24 saat içinde 11 bin 302 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 302 artarak 338 bin 766'ya ulaştı

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 236 artışla 8 bin 889'a çıktı

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 2 bin 450 kişiyle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 2 bin 205, Cezayir'de 869, Sudan'da 548, Nijerya'da 542 ve Kamerun'da 313 kişi hayatını kaybetti

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (111 bin 796), Mısır (59 bin 561), Nijerya (22 bin 20), Gana (15 bin 13), Kamerun (12 bin 592), Cezayir (12 bin 248) ve Fas (10 bin 97) şeklinde sıralandı

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 163 bin 507 old

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da salgın nedeniyle ölüm rapor edilmed i.u.. . . .