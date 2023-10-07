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Afganistan'da depremlerde ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

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Afganistan'da depremlerde ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısı 120'ye yükselirken, yaralı sayısının da 1000'i geçtiği kaydedildi. Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari, Herat'taki depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısı 120'ye yükselirken, yaralı sayısının da 1000'i geçtiği kaydedildi. Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari, Herat'taki depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Aşari, depremler dolasıyla şimdiye kadar 120 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, yaralı sayısının da 1000'i geçtiğini aktardı.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını ve kayıp sayısının artış gösterdiğini kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde saat 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde geçen yıl haziran ayında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de 1200 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

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