Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırının en kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Mücahid, 5 saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Mücahid, 4 sivil ile 3 Taliban mensubunun yaşamını yitirdiği saldırıdan terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tuttu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre ise saldırıda 20'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırıda, 15 Ağustos'ta Kabil Taliban tarafından ele geçirildiğinde cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına alan Taliban'ın önemli komutanlarından Mevlevi Hamdullah Muhlis ve arkadaşlarının da öldüğünü öne sürdü.