Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 20 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Logar vilayetinde dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA 21.08.2022, 20:03
Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde 20 kişi öldü

Taliban yönetiminin Logar Valisi Mevlevi İnayatullah Şuca, basına yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın sele neden olduğunu söyledi.

Logar'ın Hoşi ilçesinde meydana gelen selde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuca, 32 kişinin yaralandığını, sel sularına kapılan 4 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Şuca, sel nedeniyle 3 binden fazla evin de hasar gördüğünü kaydetti.

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