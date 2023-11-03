Acı Tablo: Gazze'de Şiddet Tırmanırken Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'nde yaşanan can kaybı 166 kişi daha artarak, toplam ölü sayısını 9 bin 227'ye çıkardı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bu kayıplar arasında binlerce çocuk ve kadın bulunuyor. Gazze'nin sağlık sözcüsü, yıkımın boyutlarını gözler önüne seren acı gerçekleri paylaştı.

Yapılan açıklamalara göre, İsrail'in hedef aldığı binaların enkazında hala canlar var. Sivil kayıplar arasında binlerce kişi yaralanmış durumda, birçok aile fertleri ve yakınlarını kaybetmiş durumda. Yıkım, sağlık çalışanları ve tesislerine de uzandı. Sağlık sisteminin temel taşlarından olan ambulanslar ve hastaneler, saldırılarda ciddi zarar gördü.

Özellikle, Gazze'nin tek onkoloji ünitesine sahip olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin faaliyetlerinin durdurulması, bölgedeki kanser hastaları için ayrı bir dram anlamına geliyor. Hastane müdürünün ifadelerine göre, yaşanan yakıt krizi nedeniyle dört kanser hastası hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sadece sivilleri ve sağlık tesislerini değil, medyayı da hedef alıyor. Gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin yaşamını yitirdiği haberleri, bu durumun vahametini gözler önüne seriyor. İsrail ordusu da Gazze'deki çatışmalarda kayıplar veriyor, bu çatışmalar sonucunda bir çavuşun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki son gelişmeler, İsrail'in "yüksek alarm durumunda" olduğunu ve herhangi bir tehdide karşı her cepheden karşılık verebileceğini gösteriyor. Bu durum, bölgenin gerginlik seviyesini daha da artırıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan krizle ilgili kaygı verici raporlar sunuyor. Özellikle, BM'ye ait binaların zarar gördüğü, bölgedeki insanların acil yardıma ihtiyacı olduğu vurgulanıyor.