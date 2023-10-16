ABD'de Filistin kökenli Müslüman çocuğun öldürülmesine toplumda tepkiler sürüyor

Rehab, son bir haftada İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim nedeniyle ülkede “İslamofobinin ve Filistin karşıtlığının alevlerinin körüklendiğini hissettiklerini” belirterek, “Öyle ki zayıf fikirli bir kişi, kendi komşularına saldırıp 6 yaşındaki çocuğu 26 kez bıçak saplayarak korkunç şekilde öldürebilecek kadar radikalleşebiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

6 yaşındaki çocuğun annesinin hala hastanede yoğun bakımda olduğuna dikkati çeken Rehab, “Dualarımız şu an o anneyle. Oğlunun bu şekilde öldürüldüğü suça tanık olan tek kişi o. Kendi ciddi yaralanmalarına ek olarak zihinsel travma da yaşıyor olmalı.” ifadesini kullandı.

Rehab, nefret saldırısı sonucu öldürülen 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume’nin cenazesinin bugün öğle namazına müteakip kaldırılacağı bilgisini paylaştı.

"İnsanlara karşı nefretin ve düşmanlığın alevleri körüklendi"

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ABD’deki Müslüman karşıtı söylemlere ve zorbalık ortamına karşı önlem almaları için okullara mektuplar gönderdiklerini anlatan Rehab, Müslüman toplumu üyelerinin ve ibadet yerlerinin güvenliği için yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Rehab, ABD liderliğinin İsrail-Filistin konusunda tek taraflı açıklamalarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Belki Türkiye’de veya başka ülkelerde bu daha dengelidir ancak ABD’de tek taraflı, orantısız haberlerle, Filistinlileri insan olarak görmeyen, silme açık iddialarla tek taraflı açıklamaların, bu Müslüman ve Filistin karşıtı duygu atmosferinin yaratılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Maalesef burada, tek taraflı ve çok dengesiz bir şekilde neredeyse insanlara karşı nefretin ve düşmanlığın alevleri körüklendi. (Filistinlilerin) ölümleri ve acıları için hiçbir empati yok. Bu konuda başarısızlığını sergileyen ülkedeki liderlere, görevlerinde ahlaki pusulaya geri dönmeleri ve insan hayatına önem veren standarda sahip olmaları çağrısında bulunuyorum.”