ABD’de 'etnik-kültürel' ırkçılık

“Irkçılık geçmişten günümüze hep vardı. Maalesef bizde de (Almanya’da) var. Önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz. Irkçılık bir zehirdir.”

Bu sözler Almanya Şansölyesi Merkel’e ait. Onun itiraf niteliğindeki bu beyanı, ABD’nin Minneapolis kentinde ırkçı bir polisin, 46 yaşındaki George Floyd adlı Afro-Amerikalı’yı boğazına dizini bastırmak suretiyle öldürmesinin ardından iyice gün yüzüne çıkan, ABD başta olmak üzere, Batı’daki “etnik-kültürel ırkçılığın” en yetkili ağızdan itirafıdır. Dolayısıyla bu günlerin ruhuna da uygun olarak, adeta zaten var olan bir “ırkçılık pandemisi” ABD’de yeniden harekete geçmiş durumda. Aslında buna, “Batılı beyaz ırkın kibir ve üstünlüğü inancına” dayanan “aşırı sağ pandemisi” de diyebiliriz ki son yıllarda bu pandeminin Avrupa’yı da iyice sardığı biliniyor. Ünlü aktör George Clooney’in, “Sokaklarımızda dışa vuran bu öfke, ilk günahımız kölelikten beri pek olgunlaşmadığımızın bir hatırlatıcısı ki, bu da bizim pandemimiz; 400 yıldır da hâlâ aşısını bulamadık” ifadeleri aslında olayı özetliyordu.