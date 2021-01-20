ABD, tarihinin en sıra dışı başkanlık yemin törenlerinden birine tanıklık edecek

3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından oldukça netameli bir süreç geçiren ABD'de seçimleri kazanan Biden, bugün yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Ancak önceki başkanlık yemin törenlerinin aksine 59. yemin töreni günü, birçok bakımdan farklı, sıra dışı ve unutulmaz olacak.

Özellikle Kongre baskınının ardından siyasi artçı sarsıntılar geçiren Washington'daki olağanüstü güvenlik önlemleri sadece Amerikan kamuoyunun değil, tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

Bu yönüyle de Biden'ın yemin töreni, seremonik bir gösteriden ziyade herkesin yakından takip edeceği bir güvenlik testine dönmüş durumda.

Tören, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapılacak

ABD yasalarına göre başkanlık yemin törenlerini organize ve icra eden komitenin açıkladığı programa göre Biden'ın yemin töreni, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde Kongre binasının batı kanadında kurulan dev sahnede gerçekleştirilecek.

Normal yemin törenlerine ortalama 200 bin kişiyi davet eden komite, bu yıl bu sayıyı yaklaşık 1000 ile sınırlandırdı. Davetlilerin tamamına yakını Kongre üyelerinden oluşurken, senatör ve vekillere sadece birer kişiyi yanlarında misafir olarak getirebilecekleri bildirildi.

Yerel saatle 10.00'dan itibaren başlayacak olan etkinlikte, önce aralarında Jennifer Lopez'in de olduğu bazı şarkıcılar kısa konserler verecek.

Saat 11.30 civarında Amerikan ulusal marşını Lady Gaga'nın okuması ve ardından Kamala Harris'in yemin ederek Başkan Yardımcılığı görevine resmen başlaması bekleniyor.

Saatler tam 12.00'yi gösterdiğinde Biden İncil üzerine yemin ederek ABD'nin resmen 46. Başkanı olacak. Biden'ın yemin ettikten sonra ağırlıklı olarak "salgınla mücadele" ve "ulusal birlik" temalarının olacağı bir konuşma yapması bekleniyor.

Yemin töreninin ardından Biden ve Harris, Kongre binasının diğer kanadına geçerek geleneksel olarak askerleri selamlayacak ve ardından Arlington Ulusal Mezarlığında bulunan Meşhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek olan Biden, Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturarak görevine başlayacak.

Geleneksel olarak başkanlık yemin törenlerinde düzenlenen geçit töreni ile Beyaz Saray'da akşam verilen balo, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.

Trump, Biden gelmeden önce Beyaz Saray'dan ayrılacak

Bu yılki başkanlık yemin gününü diğerlerinden ayıran en önemli maddelerden biri de Trump'ın hem yemin törenine katılmayacak hem de Beyaz Saray'a gelişinde Biden'ı karşılamayacak olması.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Demokratlar tarafından hakkında azil süreci başlatılan Trump, günler öncesinde yaptığı açıklamayla Biden'ın yemin törenine katılmayacağını belirtmişti.

ABD tarihinde daha önce 1869'da Andrew Johnson, yeni başkan olan Ulysses S. Grant'ın yemin törenine katılmamıştı. 1921 yılında ise Woodrow Wilson, Beyaz Saray'dan Kongreye kadar araçta eşlik ettiği Warren G. Harding'ın yemin törenine, kısa süre önce geçirdiği felç nedeniyle tören alanındaki merdivenleri çıkamayacağı için katılamamıştı.

Amerikan siyasi geleneğinin önemli bir parçası olan ve eski başkan ile yeni başkanın yan yana tüm ülkeye "birlik mesajı" verdiği geleneğin bu sefer Trump tarafından kırılması, tarihe geçen bir karar olarak hatırlanacak.

25 bin tam teçhizatlı Ulusal Muhafız görev yapacak

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından alarma geçen güvenlik yetkilileri, yemin töreni öncesinde Washington'da adeta olağanüstü hal, Trump da acil durum ilan etti.

ABD ordusu, Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkardığını açıkladı. Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hokanson, başkentte görev yapacak askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı olacağını duyurdu.

Washington'da bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının 5 katı olması dikkat çekti.

Daha önceki olay ve törenlerde ağır silahları olmadan görev yapan Ulusal Muhafızların, Biden'ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması da güvenlik endişelerinin had safhada olduğu şeklinde yorumlandı.

Trump'ın 20 Ocak 2017'deki başkanlık yemin töreninde 8 bin Ulusal Muhafız görev yaparken, eski Başkan Barack Obama'nın 20 Ocak 2013'teki yemin töreninde 8 bin, 20 Ocak 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.

Washington'da kuş uçurtulmuyor

6 Ocak Kongre baskınının ardından başkent Washington'da güvenlik tedbirleri giderek artırıldı. Kongrenin etrafına iki metre yüksekliğinde sabit çelik bariyer yerleştirilirken, Washington'daki birçok cadde ve sokakta asker ve polis araçları konuşlandırıldı.

Washington'daki oteller ve geçici ev kiralama platformu "Airbnb" şehirde rezervasyonları durdurdu ve önceden yapılmış olanları da iptal etti.

Washington Ulusal Park ve Müze Parkları Servisi, yemin törenine bir haftadan uzun bir süre kala Kongrenin karşısında yer alan Washington Anıtı'nı kapattı.

Ayrıca Kongrenin etrafındaki birçok cadde trafiğe kapatılırken, başkentin farklı bölgelerine daha önce görülmemiş bir şekilde kontrol noktaları kuruldu.