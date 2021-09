ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi ABD'nin New York kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, New Jersey eyaletinin Passaic kentinde bir kişi hayatını kaybetti.

02 Eylül 2021 Perşembe 11:33