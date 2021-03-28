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ABD'nin Nashville kentinde fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü

ABD'nin Nashville kentinde fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde şiddetli fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi, dereler taştı. Ulusal Hava Servisi Nashville'de sel uyarısı yaptı.

Metropolitan Nashville Polis Departmanı, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, sele kapılan araçlarda ve su seviyesinin yükselmesiyle evlerinden mahsur kalan 130 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

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