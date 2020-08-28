ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'yı vuran kasırgada can ve mal kaybı artmaya devam ediyor.

Kasırga nedeniyle Louisiana'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, Laura geçtiği yerlerde ciddi tahribata neden oldu.

Eyalette bazı yollar su altında kaldı. Kasırga, Louisiana'nın batısında Westlake kenti yakınlarında bir kimya tesisinde sızıntı nedeniyle yangına da neden oldu. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların devrildiği eyalette, binlerce kişi de elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybederek tropik fırtınaya dönüşen ve ABD'nin kuzeydoğusuna doğru ilerleyen Laura'nın, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Illinois'te şiddetli yağış ile sele neden olabileceği uyarısı yaptı.