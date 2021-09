ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.New York'ta sel ve su baskınlarında 13 kişi hayatını kaybederken, New Jersey'de ölenlerin sayısı da 23'ü geçti.

Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerindeki can kayıplarıyla birlikte sellerde şimdiye kadar en az 45 kişi hayatını kaybetti.

New Jersey Valisi Phil Murphy ölenlerin çoğunun araçlarında sele kapılanlar olduğunu söyledi.