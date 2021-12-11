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ABD'nin Kentucky eyaletindeki hortum kasırgasında can kaybının 100'ü geçebileceği bildirildi

ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki hortum kasırgasında can kaybının 100'ü geçebileceği bildirildi

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor.

Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin açıklama yapan Kentucy Valisi Beshear, "Eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum." dedi.

Kentcuky'nin Maylfield kentinde hortumun vurduğu fabrikada 110 işçinin çalıştığını aktaran Beshear, "Eyalette ölü sayısının 50'yi aşıp 70'e çıktığını ve bunun 100'ü aşabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Beshear, ABD Başkanı Joe Biden'dan eyalet için acil durum ilan etmesi ve federal destek vermesi çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum kasırgası meydana geldi.

Arkansas yetkilileri, eyalette 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Arkansas eyaletinin kuzeydoğusundaki etkili olan hortum kasırgasının bir huzurevinde hasara yol açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, Belediye Başkanı Bob Blankenship de burada en az 20 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Illinois eyaletinde de Amazon'a ait bir tesiste bir kişinin hortumda hayatını kaybettiği bildirilirken, Tennnessee eyaletinde de hortumda can kayıpları olduğu ancak sayısının henüz tam bilinmediği belirtilmişti.

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