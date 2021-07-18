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ABD'nin California eyaletinde orman yangınları sürüyor

ABD’nin California eyaletinde günlerdir süren orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edilirken, Markleeville kasabasının ev sahipliği yaptığı geleneksel bisiklet yarışı da iptal edildi.

ABD'nin California eyaletinde orman yangınları sürüyor

California'daki Tahoe Gölü'nün güneyinde meydana gelen Tamarack yangını giderek büyüyor.

Yıldırım kaynaklı yangın dün itibariyle 82 kilometrekarelik bir alana yayıldı.

Yetkililer, yangının Markleeville kasabasını tehdit ettiğini ve Alpine County Havaalanına doğru yayıldığını bildirdi.

Öte yandan, yangının büyümesi nedeniyle kasabanın ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen geleneksel Death Ride bisiklet yarışı iptal edildi.

Yetkililer, göl çevresinde kamp kuran sporculardan bölgeyi terk etmelerini isterken, bisiklet yarışı için gelen binlerce seyirci de tahliye edildi.

California'nın Nevada sınırında çıkan yangınlar günlerdir söndürülmeye çalışılıyor

Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California'da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

California eyaletinde itfaiye ekipleri, 23 gündür Lava ve Henry yangınlarını, 17 gündür Lukens ve County Line yangınlarını ve yaklaşık 15 gündür Beckwourth Kompleksi ve Tamarack yangınlarını söndürmek için mücadele veriyor.

Öte yandan Dexter, Dixie ve Lost yangınları yaklaşık bir haftadır sürüyor.

Oregon eyaletinin güneyindeki orman yangınları da henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezine göre, ABD’de 11 eyalette yakın zamanda meydana gelen 70 büyük yangında, dün itibarıyla 4 bin 297 kilometrekarelik alan yok oldu.

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