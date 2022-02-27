ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: Rusları BM'den izole edebiliriz

Thomas-Greenfield, NBC televizyonunda yayımlanan "Meet the Press" programında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Rusları BM'den izole edebiliriz. BM'nin özel kuruluşlarından izole edebiliriz, onlar da bu izolasyonu hisseder." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya baskı uygulamak için ellerinde birçok aracın bulunduğunu ve bunların hepsini kullandıklarını belirten Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik konseyi bugün yeni bir toplantı yapacak. Bu toplantıda BM Genel Kurulunun acil toplanması kararı alacağız. Genel kurul toplantısının pazartesi günü yapılması bekleniyor." diye konuştu.

Thomas-Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.