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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, ülkesinin Ege'deki tutumunun değişmediğini savundu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Son dönemde bana ABD’nin Ege’de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'." ifadelerini kullandı.

DÜNYA 18.10.2022, 12:59
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, ülkesinin Ege'deki tutumunun değişmediğini savundu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Flake'in açıklaması paylaşıldı.

"Son dönemde bana ABD’nin Ege’de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Flake, şu anda ortak çabalarının, Rusya’nın Ukrayna’daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı.

Flake, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak, Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna’yı ve Orta ve Doğu Avrupa’daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO’nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır."

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