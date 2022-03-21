ABD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları soykırım olarak tanımladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da bulunan Holokost Müzesi'nde Arakan'da Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin şu ana kadar Holokost'un yanı sıra 7 olayı daha soykırım olarak tanıdığını belirten Blinken, "Bugün ise Myanmar ordusunun Arakanlılara karşı işlediği soykırımı ve insanlığa karşı suçları da 8'inci soykırım olarak tanımladık." diye konuştu.

Blinken, bu karara, geniş çaplı uluslararası örgüt ve sivil toplumun belge ve değerlendirmelerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı kapsamlı değerlendirmedeki yasal analize dayanarak vardıklarını kaydetti.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik geniş çaplı ve sistematik suçlar işlediğini belirten Blinken, köylerin yakılması, toplu katliamlar, tecavüzler ve diğer "korkunç suçların" bölgedeki insanlara uygulandığını vurguladı.

Blinken, söz konusu suçların belgelenmesi sürecinde ortaya çıkan tabloyu, "Bu kitlesel katliamların da ötesinde orada yapılmak istenen şey, Rohingya'nın tamamen ya da büyük ölçüde yok edilmesiydi." şeklinde niteledi.

ABD yönetimlerinin kabul ettiği bazı diğer soykırım ve katliamlara da atıf yapan Blinken, Holokost'un yanı sıra Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik eylemlerini de "soykırım" olarak tanıdıklarını anımsattı.

Myanmar ordusunun farklı tarihlerdeki katliam ve zorla göç ettirme politikasından detaylar veren ABD'li bakan, tüm bunların güvenilir kaynaklarca kayıt altına alındığını ve verdikleri karardan emin olduklarını dile getirdi.

Blinken, Myanmar'da ordunun 2021'de yaptığı darbeye ve sonrasında yaşanan sürece de atıf yaparak, hem "soykırımdan" hem de darbeden dolayı sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.