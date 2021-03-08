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ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin enflasyonda hızlı artışa neden olacağına ilişkin endişeleri reddetti.

ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu

Yellen, MSNBC'ye verdiği röportajda, ekonomik destek paketinin ABD ekonomisinin gelecek yıl tam istihdama dönmesine yardımcı olacağını söyledi.

Destek paketinin hızlı toparlanmayla yüksek enflasyonu tetikleyebileceğine ilişkin endişelerin sorulması üzerine Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." dedi.

Yellen, enflasyonun bir sorun haline gelmesi durumunda ise bunu ele alacak araçların olduğunu, politika yapıcıların durumu yakından izleyeceklerini ve harekete geçmeye hazır olacaklarını ifade etti.

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