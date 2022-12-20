ABD'deki savunma dergisi Defense News, Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı

Savunma alanında prestij sahibi derginin internet sitesinde, Kızılelma'nın test uçuşu, "Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla duyuruldu.

Haberde, yeni nesil insansız savaş uçağı için "Drone'un Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Dergi, "Jet, 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti." diyerek Baykar'ın Kızılelma projesinin hızına övgü yaptı.

Haberde, Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı.

Kızılelma'nın, "Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna" dikkat çekilen haberde, mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özellikleri kaydedildi.