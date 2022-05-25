ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi

Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi.

DÜNYA 25.05.2022, 10:32
ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırıdan sonra yaptığı basın toplantısında 14 çocuk ile 1 yetişkinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırganın kimliği açıklandı

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı.

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu’nda öldürülen 18 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

"Ben artık bu konudan yoruldum"

Biden, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum." değerlendirmesini yaptı.

Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.

Öğretmen sendikalarından tepki

Ulusal Eğitim Derneği, Teksas Eyaleti Öğretmenler Derneği ile yaptığı ortak açıklamada, “Devlet okullarımız öğrenciler ve eğitimciler için en güvenli yerlerden biri olmalıdır. Siyasilerin nihayet sorumluluk alıp silah güvenliği sorununu çözmesi için daha ne kadar kitlesel saldırı yapılması gerekiyor?" dedi.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten de saldırıya tepki göstererek, "Yalnızca bu ülkede ebeveynler çocuklarının okulda güvende olacağından emin değiller." ifadesini kullandı.

CNN'e göre, ülkede yılbaşından bu yana son saldırı hariç eğitim kurumlarında yaşanan 38 silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

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