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ABD'deki Başpiskoposluk, cinsel istismar davası açan kadına 725 bin dolar ödedi

ABD'nin Washington eyaletindeki Başpiskoposluk, 40 yıl önce kilise okulunda cinsel istismara uğradığını iddia eden bir kadına 725 bin dolar ödemeyi kabul etti.

ABD'deki Başpiskoposluk, cinsel istismar davası açan kadına 725 bin dolar ödedi

Seattle Katolik Başpiskoposluğu, 1977'de kendisine bağlı St. Louise Parish Okulu'ndaki bir çalışanının o zaman 8 yaşında olan bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı davada, 725 bin dolar karşılığında anlaşma yolunu seçti.

Dava dosyasına göre, çocukken uğradığı tacizi bir türlü hafızasından silemediğini belirten T.R. okul çalışanı tarafından şeker verme bahanesiyle defalarca istismara uğradığını iddia etti. O zaman ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu aktaran T.R, Başpsikoposluğu, "John Doe" olarak bilinen kilise çalışanını tekrarlayan cinsel tacizlerine rağmen görevden almamakla suçladı.

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