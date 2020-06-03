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ABD'de ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' durulmuyor

New York'ta zaman zaman trafiği kapatan binlerce eylemciye Times Meydanı'nda sağlık çalışanları da destek verdi.

ABD'de ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' durulmuyor

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

New York, Washington ve Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kenti başta olmak üzere birçok eyalette süren protestolar 8'inci gününe girdi, binlerce gösterici bugün de sokalardaydı ve Floyd için adalet çağrısı yaptı.

New York'ta zaman zaman trafiği kapatan binlerce eylemciye Times Meydanı'nda sağlık çalışanları da destek verdi. Broadway Caddesi üzerinde ise göstericiler çevreledikleri polislerden diz çökmesini istedi ancak polisler diz çökmedi. 

Kentte dün gece yaşanan çok sayıda yağmalamanın ardından gün içinde birçok mağaza, banka ve iş yeri de pencere ve kapılarını tahtalarla kaplatarak yağmalamaya karşı önlem aldı.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kentte yağmalamanın önüne geçilmesi için 20.00'dan itibaren bazı sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan Teksas'taki 25 bin göstericiye George Floyd'un aile üyeleri de eşlik etti. California'da ise Hollywood'da binlerce protestocu ulusal muhafızların görevlendirildiği kentte eylemlerini sürdürdü.

Ülke genelinde yapılan protestolar çoğunlukla barışçıl geçti.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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