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ABD'de silahlı saldırılar: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırganın girdiği bir silah mağazasında açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybederken, Pensilvanya eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de silahlı saldırılar: 4 kişi hayatını kaybetti

Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

Haberde saldırıya uğrayan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölge polisinden alınan bilgiye göre, silah mağazasına giren saldırganın, mağaza sahibi ile tartıştığı esnada, elindeki silahla rastgele ateş açtığı, önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, ancak kısa sürede ağır yaralı iki kişinin de öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis yetkililerinin ilerleyen saatlerde basın toplantısı ile kamuoyuna açıklama yapacakları belirtildi.

Bovling salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Öte yandan, Pensilvanya eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

ABD basınının East Norriton Polis Departmanı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Pensilvanya'nın Montgomery ilçesine bağlı East Norriton bölgesinde, silahlı bir saldırganın saat 18.45 civarında "Our Town Alley" adlı bovling salonuna girerek ateş açtığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın salondaki dört kişiyi vurduğunu ve bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı.

Yaralanan üç kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen yetkililer, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

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