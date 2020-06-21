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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bine ulaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bine ulaştı

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 565 artarak 2 milyon 331 bin 673'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 70 bin 139 vakayla Brezilya, 584 bin 680 vakayla Rusya ve 415 bin 624 vakayla Hindistan izliyor. 

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 410 bin 434 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 174 kişi hayatını kaybetti. 

New York'u 175 bin vakayla ikinci sıraya yerleşen California ve 172 bine yakın vakayla üçüncü sıraya gerileyen New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 28 milyonu ve iyileşenlerin sayısı 973 bini geçti.

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