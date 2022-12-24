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ABD'de kar fırtınası nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti
ABD'de dondurucu kar fırtınası, ülke çapında 1 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bırakırken hava şartlarına bağlı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.
DÜNYA 24.12.2022, 13:24
Fırtına nedeniyle ülkenin Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 santigrat dereceye düştüğü belirtildi.
New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil olmak üzere, birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.
Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini, 25 binden fazla uçuşta ise gecikme yaşandığını aktardı.
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