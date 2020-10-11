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ABD'de etkisini sürdüren Delta Kasırgası yüz binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin Louisiana eyaleti ve çevresinde yüz binlerce ev ve iş yerini elektriksiz bırakan Delta Kasırgası'nın bu kez Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini tehdit ettiği açıklandı.

ABD'de etkisini sürdüren Delta Kasırgası yüz binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı

Louisiana eyaleti ve çevresinde dün 500 bin civarında ev ve iş yerinde elektrik kesintisine sebep olan kasırganın bölgede etkisini azaltarak ülkenin güneydoğu eyaletlerini tehdit etmeye başladığı bildirildi.

ABD'de elektrik kesintilerini takip eden "Poweroutage.us" sitesinde, Louisiana ile birlikte kasırganın etkili olduğu Teksas ve Mississippi'ye tekrar elektrik sağlanması için en az bir hafta süreye ihtiyaç olduğu bilgisi verildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden verilen bilgiye göre, Delta Kasırgası bugün 30-48 kilometre/saat hızla Louisiana'nın kuzeydoğusuna doğru ilerleyişini sürdürdü.

Hava Durumu Servisi, Georgia, Virginia ve Carolina eyaletlerini etkisi altına alacak kasırga nedeniyle bölgenin 15 santimetreyi aşabilecek kadar yağış alabileceği ve ani sel riskleri ile karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Cuma günü ABD'nin Louisiana eyaletinden karaya ulaşan kasırga henüz ölüme yol açmazken, orta derecede yaralanmalara sebep oldu.

İlk olarak çarşamba günü Meksika'nın Yucatan bölgesini vuran ve ardından ABD'nin güney kıyısındaki Louisiana eyaletini etkisi altına alan Delta Kasırgası, bu yıl ABD'de karaya ulaşan 5'inci kasırga olma özelliğini taşıyor.

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