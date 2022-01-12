Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona kookheon Melisa Özmen
Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
Bundan böyle PCR testi yalnızca...
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda HÜRJET için seri üretim kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda...
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin...
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan tamamlandı
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan...

ABD'de enflasyon geçen ay 39 yılın zirvesindeki yerini korudu

Ülkede TÜFE, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 7 artarak 1982'den bu yana en yüksek artışı göstermeye devam etti .

ABD'de enflasyon geçen ay 39 yılın zirvesindeki yerini korudu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu.

TÜFE, geçen yılın kasım ayında ise aylık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

Yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaştı

Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 7 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde barınma ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

İkinci el araç fiyatları bu dönemde aylık yüzde 3,5 artarken, yıllık yüzde 37,3 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksi aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

Gıda endeksindeki aylık artış yüzde 0,5 ve yıllık artış yüzde 6,3'ü bulurken, enerji endeksinde aylık yüzde 0,4'lük azalışa karşı yıllık yüzde 29,3'lük artış kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.