Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kolaysoft teknoloji aŞ genel müdürü kezban boztürk koronavirüs corona korona survivor
Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını Navtex bölgesinden uzaklaştırdı
Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını...
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı...
Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde
Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik, yurt...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetzedelerle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetzedelerle telefonda görüştü
Benzinde 15 kuruş indirim
Benzinde 15 kuruş indirim

ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, aralık ayına kadar virüs kaynaklı ölümlerin 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor.

ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümü ve Değerlendirmesi Enstitüsünün (IHME) bugün güncellediği modellemesine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 317 bin 312'yi bulabilir.

Modellemeye ilişkin açıklamada bulunan uzmanlar, bugünden itibaren aralık ayına kadar 130 binden fazla kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirebileceğini ve günlük ölüm sayısının 2 binin üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, maske kullanımının yüzde 95 seviyesine çekilmesi halinde 67 binden fazla kişinin yaşamının kurtulacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı başka bir modellemede de 19 Eylül'e kadar ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 200 bini aşabileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de bugüne kadar 6 milyondan fazla kişide virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 185 bine dayandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.