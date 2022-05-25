ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü

ABD Deniz Yüksek Lisans Okulunun Ulusal Savunma ve Güvenlik Merkezi'ndeki "K-12 Okul Saldırıları" veri tabanının baş araştırmacısı David Riedman, yılbaşından bu yana okullara düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yayımladığı rapora göre, 2021'de aynı sebeple saldırganlar hariç 103 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

Raporda, 2021'deki saldırı olaylarının (243) 2020’ye (164) göre yüzde 48 arttığı belirtildi.

Öte yandan, 2021'de okul saldırılarında ölenlerin sayısının son beş yılın en yükseği olduğu bildirildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2020'ye oranla 2021'de yüzde 171 arttı.