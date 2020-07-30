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ABD'de 30 milyona yakın kişi yeterli gıdaya erişemedi

ABD'de 30 milyona yakın kişi 16-21 Temmuz tarihlerinde yeterli gıdaya erişemedi.

ABD'de 30 milyona yakın kişi yeterli gıdaya erişemedi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik maaşı başvuruları artarken 30 milyona yakın kişi 16-21 Temmuz tarihlerinde yeterli gıdaya erişemedi.

ABD Nüfus İdaresinin 16 Temmuz-21 Temmuz tarihlerini kapsayan ankete göre, yeterli gıdaya erişemeyen kişi sayısı, mayıstan itibaren en yüksek seviyeye ulaştı.

23 milyon 861 bin kişi bazen yeterli gıdaya erişemezken 5 milyon 423 bin kişi ise sıklıkla yeterli gıda tüketemedi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 25 Temmuz ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla, 12 bin kişi artarak 1 milyon 434 bine çıktı.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 54 milyonu aştı.

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