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ABD'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü vesilesiyle, ABD'li yetkililer, düşüne kuruluşu ve medya temsilcileri ile yabancı misyon temsilcileri ve ABD'de yaşayan Türk vatandaşları için iki ayrı resepsiyon düzenledi.

DÜNYA 28.10.2022, 10:25
ABD'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt içinde olduğu gibi yurt dışı temsilciliklerinde de coşkuyla kutlanıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle iki ayrı resepsiyon düzenledi.

Gündüz resepsiyonuna ABD Dışişleri Bakanlığı, Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Geoffery Pyatt'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey ABD'li yetkili, düşünce kuruluşu temsilcisi ve Amerikalı gazeteci katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajının okunduğu oldukça kalabalık resepsiyonda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan konuklara hitap etti.

Mercan, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne hem komşuları hem de Transatlantic Toplumda barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını söyledi.

Dünya'nın büyük güç rekabetine maruz kaldığı bir dönemde ihtiyaç olan şeyin dost ülkelerin ortak çabaları olduğunu anlatan Mercan, dünyanın birçok bilinmeyen tehdidine karşı muktedir, istekli ve güvenilir ortakların güçlerini birleştirmesini gerektirdiğini kaydetti.

Türkiye ile ABD'nin bu zorluklara karşı ortak çaba sarf edecek iki güç olduğunu kaydeden Büyükelçi Mercan, şöyle devam etti:

"İki ülkenin son bir yılda bu amaca yönelik birbirine yakınlaştığını görmekten memnunum. Uyuşmazlıklar konusunda uzlaşma ve karşılıklı olarak mutabık kalınacak çözümler için iki ülke arasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurduk."

Mercan Amerikalı konuklara hitap ederek, NATO müttefiki olarak güçlü iş birliğini, ikili ilişkileri güçlendirme taahhüdünü yenilerken, "Birlikte, Ukrayna'ya koşulsuz destek çabalarına öncülük etmeliyiz. Aynı şekilde, Ukrayna'nın egemenlik, toprak bütünlüğü temelinde (Ukrayna savaşına) diplomatik özümü destekleyebilmeliyiz. Güney Kafkasya'da tüm tarafların menfaatine olacak şekilde barış, istikrar ve diyalogu desteklemeliyiz. Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının yollarını tasarlamalıyız. Bölgenin hidrokarbon kaynaklarına yönelik karşılıklı olarak faydalı, mümkün olabilecek ve yaratıcı çözümler bulmalıyız. Bunun şimdi tam zamanı. Yarın çok geç olabilir." çağrısında bulundu.

Türkiye ile ABD'nin geniş yelpazede pozitif bir gündeme odaklanması gerektiğine vurgu yapan Mercan, iki ülkenin birlikte kazanmayı hedeflemesi gerektiğini aksi halde iki tarafından kaybedeceğini dile getirdi.

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