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ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı
ABD Başkanı Trump ve eşi...

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan "Başkan'ın sağlığı iyi durumda" açıklaması

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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