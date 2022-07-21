ABD Başkanı Biden Kovid-19'a yakalandı

Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, Biden'ın bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

Jean-Pierre, "Paxlovid" ilacı ile Biden'ın tedavisine başlandığını kaydetti.

Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük bilgi vereceğini kaydeden Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.

Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz'da test yaptırdığını ve sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

Doktoru Biden'ın tedaviye olumlu yanıt vereceğini açıkladı

Öte yandan Biden'ın Doktoru Kevin O'Connor yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontrolleri kapsamında Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun "pozitif" çıktığını kaydetti.

Biden'ın hafif belirtilerinin dün akşam başladığını aktaran O'Connor, başkanın burnunun aktığını, yorgunluğu olduğunu ve zaman zaman boğaz kuruluğundan yakındığını anlattı.

O'Connor, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından acil kullanım onayı alan Paxlovid isimli ilacı Biden'a yazdığını belirterek, "Başkan'ın aşılı ve destek dozlu olarak bu tedaviye olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.