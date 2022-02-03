ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık." ifadesine yer verdi.

Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti.

"Haşimi kendisini öldürmek için bomba patlattı"

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.

Açıklamada yetkili, "Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı." ifadesini kullandı.

Ayrıca yerel kaynakların iddiasına göre, operasyonda aralarında 6 çocuk ve 4 kadının bulunduğu 13 kişi öldürüldü.