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ABD Başkanı Biden'dan tahıl koridorundaki çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

DÜNYA 15.11.2022, 14:28
ABD Başkanı Biden'dan tahıl koridorundaki çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Biden'dan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

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