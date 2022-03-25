ABD, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Brüksel'deki Büyükelçilik binasında basına açıklamalarda bulundu.

ABD ve AB'nin Rusya'ya enerjide olan bağımlılığı düşürmek üzere bir araya geldiğini belirten Biden, "Bu hedefe yönelik ortak bir strateji üzerinde anlaştık." dedi.

Biden, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız." ifadesini kullandı.