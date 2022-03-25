ABD, Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderecek
ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için bu yıl ilave 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayacak.
DÜNYA 25.03.2022, 21:15
ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Brüksel'deki Büyükelçilik binasında basına açıklamalarda bulundu.
ABD ve AB'nin Rusya'ya enerjide olan bağımlılığı düşürmek üzere bir araya geldiğini belirten Biden, "Bu hedefe yönelik ortak bir strateji üzerinde anlaştık." dedi.
Biden, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız." ifadesini kullandı.
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