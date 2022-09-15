AB, Yunanistan'ın geri itmesi nedeniyle meydana gelen trajedi için soruşturma istedi
Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itme faaliyeti nedeniyle 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği trajedinin soruşturulması gerektiğini bildirdi.
AB Komisyonu sözcülüğü, Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen çok sayıda düzensiz göçmenden 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 göçmenin yaşamını yitirmesiyle ilgili sorusunu cevapladı.Can kayıpları nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade eden AB sözcülüğü, "Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.
AB sözcülüğü, şunları kaydetti:
"AB Komisyonu, defalarca üye ülkelere ve arama kurtarma operasyonlarına katılan tüm uluslararası aktörlere hızlı ve koordinasyon içinde hareket etmeleri ve denizde yardım isteyenlerin güvenliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanmasıyla ilgili yasalara uymaları çağrısında bulunmuştur.
AB Komisyonu, ulusal makamların gerçekleri ortaya çıkarmak ve yanlışların takibini yapmak amacıyla her türlü suçlamayı soruşturmasını beklemektedir."
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