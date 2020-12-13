AB ve İngiltere Brexit müzakerelerini sürdürecek

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerindeki son durumu ele alan telefon görüşmesi yaptığını belirten Von der Leyen, "Çözülmemiş ana başlıkları tartıştık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, müzakerecilerin son günlerde gece gündüz çalıştıklarına dikkati çekerek, "Neredeyse bir yıldır süren müzakerelere ve tekrar tekrar kaçırılan zaman sınırlarına rağmen bu noktada biraz daha çaba sarf etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

AB ve İngiltere'nin karşılıklı olarak ekiplerine müzakereleri sürdürme talimatı verdiğine işaret eden Von der Leyen, görüşmelerin Brüksel'de yapılacağını vurguladı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.