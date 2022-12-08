AB ülkelerinin savunma harcamaları geçen yıl ilk kez 200 milyar avroyu aştı

Danimarka dışında 26 AB ülkesinin verdiği bilgileri göz önünde bulunduran Avrupa Savunma Ajansının (EDA) raporuna göre, savunma harcamaları geçen sene ilk defa 200 milyar avroyu aşıp 214 milyar avroya ulaştı.

Üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,5'ini oluşturan miktar, 2020'ye göre yüzde 6 artışa karşılık geldi.

En fazla artış İtalya, Finlandiya, Yunanistan ve Slovenya'da görüldü.

EDA'nın yıllık raporunda "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşının ardından üye devletlerin açıklamaları, harcamalardaki artışların gelecek yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

EDA üyeleri ayrıca ortak satın alma için daha fazla para harcadı. Bu miktar, yüzde 11'den yüzde 18'e yükseldi.