AB ülkeleri, Rusya'dan petrol alımını yasaklama kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirecek resmi kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı.

DÜNYA 02.06.2022, 21:02
AB ülkeleri, Rusya'dan petrol alımını yasaklama kararı aldı

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar içeren pakete göre, Ukrayna'ya saldırılarda rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatı yasaklanacak.

Bu yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ithalatı yüzde 92 oranında azaltılacak.

Rus petrol sektörüne hizmet sağlanması da yasak olacak.

Aralarında Sberbank'ın da yer aldığı 3 Rus bankası ve 1 Belarus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.

Rusya'ya ihracat yasağının kapsamı genişletilecek.

Propaganda faaliyetinde bulunan 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı getirilecek.

Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişimi kesilecek.

6'ncı paket hakkında

AB Komisyonu, 6'ncı yaptırım paketini geçen ayın başında hazırlamıştı.

Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

Pakette yer alan, özellikle petrol ithalatının yasaklanması konusu üye ülkeler arasında sorun çıkardı.

Macaristan karşı çıktı

Başını Macaristan'ın çektiği Çekya, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkeler yürürlüğe girmesi için oy birliği gereken pakete karşı çıktı.

AB üyesi ülkeler petrol yasağı konusunda yoğun müzakereler yürüttü. En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması yönünde revize edilmesiyle AB ülkeleri uzlaşı sağlayabildi.

AB ülkelerinin liderleri, anlaşma sağlayabilmek için Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattını yaptırımlardan muaf tuttu.

Ayrıca, deniz yoluyla petrol ithalat yasağının yıl sonuna kadar devreye girmesine karar kılındı.

AB, tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 25'ini Rusya'dan ithal ediyor.

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla, üçte biri de boru hattıyla yapılıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri yaptırım listesine dahil edilmedi

AB üyesi ülkelerin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını desteklediği gerekçesiyle Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in de yaptırım listesine alınmasını istiyordu.

AB'nin hazırladığı yaptırım paketi teklifinde, Patrik Kirill, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen en önde gelen kişiler" arasında gösterilmişti.

Macaristan, Kirill'in yaptırım listesine eklenmesine karşı duruyordu.

AB kaynakları, Kirill'in söz konusu yaptırım paketine alınmadığını açıkladı.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 02 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:37
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31