AB ülkeleri gaza tavan fiyatı belirlemeye çalışıyor

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri ve ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesini görüşmek üzere Brüksel'de toplandı.

Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Avrupa'daki hane halklarını ve işletmeleri gaz fiyatlarında geçen yaz gördüğümüz yüksek artışlardan koruyacak bir mekanizma üzerinde anlaşmamız gerekiyor." dedi.

"Bugün anlaşma sağlamamamız için bir sebep göremiyorum." ifadesini kullanan Sikela, AB ülkelerinin liderlerinin de geçen hafta gerçekleştirildikleri zirvede, enerji bakanlarını gaza tavan fiyat konusunda anlaşmaya çağırdıklarını anımsattı.

Sikela, bazı AB ülkelerinin gaza tavan fiyat uygulanması sonucunda Avrupa piyasasının rekabet gücünü kaybedeceği ve gaz kıtlığı yaşanacağı endişesi duyduğuna işaret ederek, bu nedenle gaz tavan fiyatına "acil durum freni" olacak bir mekanizma önerdiklerini, tavan fiyatın işe yaramadığını görmeleri durumunda buna son verebileceklerini anlattı.

AB Komisyonu, geçen ay piyasalardaki gaz fiyatlarına "tavan fiyat" olarak bilinen bir düzeltme mekanizması uygulanması teklifinde bulunmuştu.

Plan, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının iki hafta boyunca 275 avroyu aşması ve Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 58 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecekti.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak için hazırladığı son teklif, doğal gaz fiyatının megavatsaat başına 188 avroyu 3 gün boyunca aşması ve küresel LNG fiyatlarıyla farkın da 35 avro olması durumunda tavan fiyatın devreye girmesini içeriyor.

Bu teklif, LNG ithalatında önemli bir düşüş veya gaz tüketiminde yüzde 15'lik bir artış olması durumunda da fiyat sınırını askıya almaya yönelik tedbir içeriyor.

Halihazırda, Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Macaristan gibi ülkeler söz konusu tavan fiyat uygulamasına mesafeli yaklaşıyor. Bu ülkeler tavan fiyat uygulanmasının Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından çekiniyor.

Öte yandan, TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 avroya kadar çıkarken bugün ise 108 avrodan işlem görüyor.