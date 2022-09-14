AB ülkeleri elektrik tüketimlerini yüzde 10 azaltmayı hedefliyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin zorunlu olarak yüzde 5 düşürülmesini teklif etti.
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, AB Komisyonu'nun enerji krizine karşı hazırladığı tedbirleri içeren paketin detaylarına ilişkin Strazburg'da basın toplantısı düzenledi.
Timmermans, Avrupa'daki enerji piyasalarında arz ve talep arasında derin bir uyumsuzluk bulunduğuna işaret ederek, "Savaş öncesindeki bol ve ucuz fosil yakıtlar döneminin geri gelmeyeceğini anlamamız gerekiyor." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerjiyi bir silah olarak kullandığını söyleyen Timmermans, bu nedenle hane ve işletmelerin çok yüksek enerji faturalarıyla karşılaştığını vurguladı.
Timmermans, enerjideki mevcut durumun piyasaların işleyişine bırakılamayacağını Avrupa'da milyonlarca kişinin acil desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.
Enerji krizine karşı hazırladıkları yeni tedbirler konusunda Timmermans, "Paket, öncelikle Avrupa'nın elektrik tüketiminde yüzde 10'luk bir azalma getiriyor." diye konuştu.
Elektrik tüketimin en yoğun olduğu saatlerde tüketimin yüzde 5 oranında düşürülmesi gerekeceğini belirten Timmermans, böylelikle en pahalı faaliyet gösteren doğal gaz santrallerinin daha az çalışacağını ve bunun enerji fiyatlarını düşüreceğini anlattı.
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