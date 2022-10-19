Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlarımızın görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek
AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor
AB Komisyonu, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'daki savaşta kullanımıyla ilgili yeterince kanıt toplandığını, Konseyin yeni yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.
DÜNYA 19.10.2022, 15:54
AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, bir soru üzerine "Artık yeterince kanıt topladık. Açık, hızlı ve kesin bir yanıt için AB Konseyi'nde çalışmalar devam ediyor." dedi.
Konu, 17 Ekim'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmiş, bakanlar ellerindeki verileri paylaşmıştı.
AB, söz konusu toplantının ardından Mahsa Emini'nin ölümü ve ardından başlayan protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran'a karşı yaptırım kararı almıştı.
İran İletişim Bakanı Eisa Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulmasını içeren yasaklar getirmişti.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 19.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 18.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 17.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 16.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 15.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 14.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
18
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|10
|15
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|10
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|10
|11
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|11
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|10
|20
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|10
|15
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Sevilla
|10
|10
|12. Celta Vigo
|9
|10
|13. Mallorca
|9
|9
|14. Espanyol
|9
|9
|15. Getafe
|10
|9
|16. Girona
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3